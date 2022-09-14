لوغانسك.. قتلى وجرحى في قصف أوكراني لمأوى أيتام بصواريخ هايمارس الأمريكية (فيديو)

أعلنت سلطات لوغانسك أن فتاة تبلغ من العمر 15 عاما لقيت مصرعها وأصيب أربعة أشخاص في قصف نفذته القوات الأوكرانية على مأوى أيتام ببلدة بيريفالسك صباح اليوم.

وقالت السلطات في بيان إن القوات الأوكرانية استهدفت بيريفالسك بست قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، ما أدى إلى مقتل فتاة تبلغ 15 عاما من العمر، إضافة إلى إصابة 4 أشخاص.

وذكر البيان أنه تم تدمير مبنى كلية بيلريفالسك، فيما ذكرت مصادر محلية أن الكلية كانت تستخدم كمأوى للأطفال اليتامى.

كما أعلنت سلطات لوغانسك أن مدينة ستاخانوف الواقعة على بعد 60 كم غرب العاصمة تعرضت أيضا لقصف بـ6 صواريخ "هيمارس"، لم ترد معلومات على الفور حول سقوط ضحايا.

وفي بلدة سفيتلودارسك في جمهورية دونيسك المجاورة أصيبت امرأة من مواليد عام 1968 وألحقت أضرار بدار الثقافة المحلية نتيجة استهداف البلدة بستة صواريخ "هيمارس" من قبل الفصائل الأوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"