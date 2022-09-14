البابا فرنسيس يشكر كازاخستان على إلغاء عقوبة الإعدام ويشيد بـ"التحولات الديمقراطية"

أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس، أمس الثلاثاء، أن التحول الديمقراطي للسلطة في كازاخستان سيقود هذه الجمهورية إلى الرفاهية والازدهار.

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وقال البابا فرنسيس في لقائه مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، الذي جرى في عاصمة كازاخستان نور سلطان عشية بداية المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية: "يعكس شكل الدولة الموجود في بلادكم احتياجات الشعب. تجري في الأشهر الأخيرة عملية تحول ديمقراطي وإعطاء المزيد من الحقوق للبرلمان والسلطات المحلية. أفهم أن هذه العملية طويلة الأجل، لكنها تعد طريقا نحو هدف محدد سيؤدي تحقيقه إلى الرفاهية والازدهار. يتم تنفيذ هذه العملية بالفعل".

وعبر بابا الفاتيكان عن شكره للسلطات الكازاخستانية على إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.

وأضاف: "توجد في بلادكم حرية الفكر والتعبير".

ويجري المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية في مدينة نور سلطان في الفترة ما بين 13 و15 سبتمبر الجاري. والعام الحالي يشارك في أعمال المؤتمر بابا الفاتيكان فرنسيس والإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر أحمد الطيب وبطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث وحاخام اليهود الغربيين الأكبر في إسرائيل (الأشكيناز) ديفيد لاو والحاخام الأكبر السفاردي يتسحاق يوسف وكبار مسؤولي الأمم المتحدة. وإجمالا يشارك في المؤتمر أكثر من 100 وفد من 51 دولة.

المصدر: نوفوستي