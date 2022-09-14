 
مباشر

بيسكوف ينفي معلومات "رويترز" بشأن مسودة اتفاق مع كييف قبيل العملية العسكرية الخاصة

أخبار العالم

بيسكوف ينفي معلومات
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين/ دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tsu6

نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، معلومات "رويترز" بشأن مسودة اتفاقية بين موسكو وكييف بتلبية المطلب الرئيسي للجانب الروسي وعدم الانضمام لـ "الناتو".

ووصف بيسكوف تلك المعلومات بأنها عارية عن الصحة، حيث قال: "إن المزاعم بأن نائب رئيس إدارة الرئاسة، دميتري كوزاك، في بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، كان قد ضمن موافقة كييف على عدم الانضمام إلى (الناتو)، إلا أن الاتفاق رفض، هي مزاعم مخطئة تماما".

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية: جورجيا تدربت على نقل معدات
الخارجية الروسية: جورجيا تدربت على نقل معدات "الناتو" الثقيلة خلال مناورات "نوبل بارتنر 2022"

وكانت "رويترز" قد ادعت، يوم أمس الثلاثاء، 13 سبتمبر، أن كوزاك كان قد "وقع اتفاقا مبدئيا" مع السلطات الأوكرانية، في بداية العملية العسكرية الخاصة، وكجزء من هذه الاتفاقية، وفقا لمصادر الوكالة، تعهدت كييف بتلبية المطلب الرئيسي للجانب الروسي، وعدم الانضمام إلى حلف "الناتو". ومع ذلك، وفقا لمزاعم "رويترز"، رفض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاتفاقية المقترحة.

وقال بيسكوف إن ذلك "لا علاقة له على الإطلاق بالواقع، ولم يكن هناك شيء من هذا القبيل. تلك معلومات خاطئة تماما".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا