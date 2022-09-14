10 قتلى في ضربتين جويتين استهدفتا عاصمة إقليم تيغراي في إثيوبيا

ذكر مسؤول طبي أن عشرة أشخاص قتلوا الأربعاء في هجومين جويين بطائرين مسيرتين على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي.

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وتأتي الضربتان الجويتان بعد أيام قليلة من فتح المتمردين الباب أمام مفاوضات السلام بإعلان موافقتهم على الانخراط في محادثات سلام يقودها الاتحاد الإفريقي.

وللمرة الثانية خلال يومين، استهدفت غارتان بطائرتين مسيرتين "منطقة سكنية" صباح اليوم الأربعاء، وكانت الحصيبة عشرة قتلى، بحسب تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن كيبيروم جيبريسيلاسي، المسؤول في مستشفى "أيدر ريفيرال".

المصدر: أ ف ب