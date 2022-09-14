في ختام مهمته.. سفير روسيا يكشف عن "أفضل ذكرى له" في إيران

في ختام مهمته سفيرا لبلاده في إيران، التقى السفير الروسي لدى طهران، ليفان جاغاريان، بوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان.

إقرأ المزيد

وخلال اللقاء، أعرب حسين أمير عبد اللهيان عن شكره للسفير الروسي على جهوده خلال مهمته في طهران، لافتا إلى دور السفراء في إرساء الأسس لتوسيع العلاقات الثنائية.

كما شدد وزير الخارجية الإيراني على استكمال وثيقة التعاون طويل الأمد بين البلدين.

وعبر أمير عبد اللهيان عن رفضه العمل العسكري بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكدا ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية والسياسية.

واعتبر أن أي تغيير جيوسياسي في المنطقة "غير مقبول"، مشددا على ضرورة محاولة استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، قال السفير الروسي إن فترة مهمته الدبلومسية كسفير لبلاده في طهران تعد "جزءا مهما من حياته السياسية".

كما وصف جاغاريان حضوره لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع المرشد الإيراني، علي خانئي، بأنه "أفضل ذكرى له في إيران"، مشددا على عزم روسيا على تعزيز علاقات التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المصدر: "إرنا"