الأمن الروسي: اعتقال مواطن بتهمة الخيانة في فلاديفوستوك

أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، باعتقال مواطن في مدينة فلاديفوستوك الروسية بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

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وجاء في بيان صدر عن الجهاز: "تم في إقليم بريمورسكي إحباط عمل مواطن في مدينة فلاديفوستوك يشتبه بارتكابه جريمة خيانة الدولة في شكل تجسس لصالح الدائرة الرئيسية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية. وقد تم فتح قضية جنائية في حق المشتبه به بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي ("خيانة الدولة") وتم احتجاز المتهم".

وأضاف البيان أن الروسي المتهم قام بطلب من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بجمع معلومات عن "منشآت البنية التحتية الحيوية والعسكرية للمنطقة وهو يفهم احتمال استخدامها ضد الأمن الروسي" وسلمها للاستخبارات الأجنبية.

المصدر: نوفوستي