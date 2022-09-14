 
مباشر
عاجل
مراسلنا: مودعون يقتحمون بنكا ويحتجزون رهائن في لبنان للمطالبة بودائعهم (فيديوهات)

الخارجية الروسية: باكو ويريفان في بداية طريق المصالحة

أخبار العالم

الخارجية الروسية: باكو ويريفان في بداية طريق المصالحة
Globallookpress Kremlin Pool
الرئيس الروسي/ فلاديمير بوتين أثناء لقائه الرئيس الأذربيجاني/ إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني/ نيكول باشينيان (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tstc

صرح رئيس الدائرة الرابعة لرابطة بلدان الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، دينيس غونتشار، بأن أذربيجان وأرمينيا لا تزالان في بداية طريقة المصالحة فقط.

وتابع غونتشار: "من الواضح أننا في بداية الطريق الصعب للمصالحة بين البلدين، حيث سيستغرق تحقيق نتائج مستدامة وقتا طويلا، وسيحتاج إلى جهود كبيرة من الجانبين".

وكانت الاشتباكات قد اندلعت ليل الثلاثاء، 13 سبتمبر، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، بينما اتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد، حيث ذكرت يريفان أن الجيش الأذربيجاني قصف أراضي أرمينيا بالمدفعية والطائرات المسيرة، وقصف المناطق الحدودية بين أرمينيا وإيران في غيغاركونيكسكايا وفايوتسدزورسكايا وسيونيكسكايا، ولا علاقة لتلك المناطق بمنطقة قره باغ، وذكرت باكو، من جانبها، أن الجيش الأرمني أطلق النار على مواقع القوات الأذربيجانية على الحدود، فاندلعت الاشتباكات. كذلك اتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية أرمينيا بأنها تعتزم تعطيل عملية السلام، وأبلغ الجانبان عن سقوط ضحايا في صفوف جيشهم.

إقرأ المزيد
وزيرا دفاع روسيا وأرمينيا يناقشان الوضع على الحدود مع أذربيجان
وزيرا دفاع روسيا وأرمينيا يناقشان الوضع على الحدود مع أذربيجان

بحلول الصباح، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، كما صرح رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، لوكالة "نوفوستي" الروسية، وتم تحقيق هدنة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بفضل الجهود الروسية، بما في ذلك بعد محادثة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، وبوساطة وزارة الخارجية الروسية.

ووفقا لكاراسين، فإن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، حيث تقدمت يريفان بطلب إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وصرح السكرتير الصحفي للمنظمة، فلاديمير زينيتدينوف، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، 13 سبتمبر، بأنه قد تم عقد اجماع طارئ للمجلس الدائم للمنظمة، والذي أعرب عن قلقه البالغ بشأن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، ودرس مقترحات استخدام آليات المنظمة للتسوية.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا