عبد اللهيان مستقبلا السفير الإماراتي: نرغب بتطوير العلاقات مع جميع الدول الجارة

استقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سيف الزعابي، السفير الإماراتي الذي عاد إلى طهران لاستئناف مهام عمله.

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وخلال اللقاء، قال حسين أمير عبد اللهيان: "نحن مهتمون بتطوير العلاقات مع جميع جيراننا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، على أساس سياسة الجوار"، مشددا على "ضرورة تعاون دول المنطقة من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى "ضرورة استخدام الإمكانيات المتاحة في تطوير العلاقات بين البلدين، وعقد اجتماع اللجنة العليا للتعاون بين البلدين، وتنظيم العلاقات القنصلية، وتسهيل أنشطة المؤسسات التعليمية والخدمية والطبية الإيرانية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جهته، أعرب السفير الإماراتي عن "ارتياحه لحضوره من جديد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، معتبرا أن "القدرات الاقتصادية والتجارية العالية للبلدين، تعد عاملا مهما في تعزيز العلاقات الثنائية"، وفق ما ذكرت وكالة "إرنا".

واستعرض الزعابي وجهات نظر كبار المسؤولين الإماراتيين، فيما يتعلق بحسن العلاقات وتفعيل اللجان المختصة، وتبادل زيارات الوفود بين البلدين.

المصدر: "إرنا"