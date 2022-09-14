منظمة الموانئ الإيرانية تصدر بيانا حول طاقم السفينتين اليونانيتين المحتجزتين

كشفت المنظمة الإيرانية للموانئ والملاحة البحرية، عن آخر المستجدات حول شحنة السفينتين اليونانيتين المحتجزتين "دلتا بوسيدون" و"براندينت فاريور" وأفراد طاقم السفينتين.

وفي بيان لها، قالت المنظمة الإيرانية للموانئ والملاحة البحرية إن "سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية دأبت انطلاقا من واجبها الإنساني، وأيضا في سياق تنفيذ التعهدات الدولية بهذا الشأن، على التعاون الشامل مع مالكي السفينتين، مضافا إلى توفير كافة الخدمات لأفراد الطاقم".

وأوضح البيان أن "مالكي السفينتين اليونانيتين، بدورهم ومع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على أمنهم وامتثالا الى بنود اتفاقية العمل البحري 2006، أقدموا على نقل أفراد الطاقم وفقا للظروف المتعارف عليها في صناعة الشحن والنقل البحري، وفي المقابل قامت منظمة الموانئ الإيرانية بالتعاون اللازم معهم".

وتابع البيان: "إن طاقم السفينتين لم يتم اعتقالهم منذ البداية، بل تم السماح لهم، في إطار الضوابط القانونية للجمهورية الاسلامية الايرانية والاتفاقيات الدولية، بمواصلة مهامهم على متن السفينتين.

وعزت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية أسباب احتجاز السفينتين اليونانيتين، إلى مذكرة قضائية صدرت بناء على الدعوى التي رفعها صاحب شحنة السفينة الإيرانية "لانا"، التي تم احتجازها في اليونان.

المصدر: "إرنا"