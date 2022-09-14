زاخاروفا: عدد من أعضاء الوفد الروسي لم يتلق تأشيرات أمريكية للمشاركة في الجمعية العامة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن معظم أعضاء الوفد الروسي لم يتلقوا حتى الآن تأشيرات أمريكية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك": "يوجد هناك مفهوم "وفد رسمي" أي قائمة صغيرة يوافق عليها الرئيس. ورئيس هذا الوفد في الجمعية العامة هو وزير الخارجية ... الآن يترأس وزير الخارجية الوفد الروسي وهناك أعضاء من الوفد الروسي. ومن هذه القائمة حصل وزير الخارجية الروسي سيرغي فيكتوروفيتش لافروف أمس الثلاثاء على تأشيرة الدخول - تم ختمها في جواز السفر، لكن عددا من الأعضاء الآخرين لم يتلقوها".

وأضافت: "الكتلة الثانية هي الأشخاص الذين يرافقون الوفد، وخاصة الخبراء والدبلوماسيون... والمترجمون وخبراء في بعض المجالات وأشخاص يشاركون في الدعم الفني لعمل الوفد. من بين هذه القائمة تلقى عدد من الأشخاص التأشيرات فيما لم يتلقاها آخرون. لا أريد الحديث عن الأسهم والنسب المئوية الآن لأنني لا أملك إحصائيات دقيقة. لكن الجزء الكبير من الناس لم يتلقوا تأشيرات حتى الآن".

وأشارت الدبلوماسية الروسية أيضا إلى وجود مشكلات لوجستية أخرى تتعلق بطريقة الوصول إلى الولايات المتحدة. وذكرت أنه "بمبادرة من الجانب الأمريكي تم فرض قيود على الرحلات الجوية المباشرة للخطوط الجوية الروسية". وأوضحت: "يدور الحديث عن شركة "إيرفلوت" التي كانت تتعاون خلال سنوات طويلة مع شركة "دلتا" الأمريكية وكانت هذه الرحلات المشتركة مريحة ومفيدة للجميع، وكان الجميع يحبها. والأمريكيون علقوها. لا توجد هناك رحلات جوية مباشرة ونظامية مثلما كان عليه سابقا".

وتابعت: "والنقطة الثانية، كما تعلم، تم فرض عقوبات على شركة "روسيا" الجوية، وهناك طائرات خاصة تقدم للوفود الروسية للقيام بزيارات رسمية، وهي أيضا تعرضت للقيود".

ودققت: "نتوقع أن يحل الجانب الأمريكي المسائل اللوجستية مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه القضايا خلقها الجانب الأمريكي بالذات".

المصدر: نوفوستي