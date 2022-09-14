الخارجية الروسية: عملية ترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية لا تزال في مرحلة مبكرة

صرح مدير الدائرة الرابعة لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية دينيس غونتشار بأن عملية ترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية في مرحلة مبكرة، وموسكو تأسف لأنها تجري بشكل متقطع.

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وقال غونتشار في حديث لوكالة "نوفوستي": "بسبب أن عملية ترسيم الحدود الأرمنية - الأذربيجانية لا تزال في مرحلة مبكرة، فإن مهمتنا تنحصر في خلق جميع الظروف الضرورية لضمان أقصى قدر من الكفاءة في العمل والمساعدة في زيادة مستوى الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية، وذلك دون تدخل خارجي في هذا النشاط وتلافي التسييس والتصعيد في المسائل الحدودية الحساسة لكلا الجانبين. لسوء الحظ لا تجري هذه العملية دون انقطاعات. وفي ليلة 13 سبتمبر الجاري تصاعد الوضع في المنطقة الحدودية الأرمنية الأذربيجانية بشكل سريع".

وذكر أن وزارة الخارجية الروسية دعت الطرفين لتجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس والمراعاة الكاملة لنظام وقف إطلاق النار.

المصدر: نوفوستي