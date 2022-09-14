ماذا قال بوتين لشولتس في 90 دقيقة؟
Sputnik
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في مكالمة هي الأولى لهما منذ 3 أشهر واستمرت لمدة 90 دقيقة أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تذكير المستشار الألماني بالسبب الحقيقي لأزمة إمدادات الطاقة والغذاء.
فيما يلي أبرز تصريحات بوتين حسب بيان الكرملين:
- مشاكل إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-1" ناجمة عن العقوبات الغربية ضد موسكو، والتي تعيق أعمال الصيانة
- روسيا كانت ولا تزال موردا موثوقا لمصادر الطاقة، ومستعدة للوفاء بجميع التزاماتها.
- محاولات إلقاء اللوم في مشاكل إمدادات الطاقة الأوروبية على روسيا مثيرة للسخرية، نظرا لعرقلة إمدادات الغاز من قبل سلطات أوكرانيا وبولندا ورفض إطلاق "السيل الشمالي-2".
- بوتين أكد على "الطبيعة الشاملة" لصفقة الحبوب التي تم إبرامها في 22 يوليو في اسطنبول.
- بوتين أعرب عن قلقه بسبب عدم التوازن في إمدادات الحبوب الأوكرانية، حيث يذهب جزء صغير منها إلى البلدان الأكثر احتياجا.
- الجانب الروسي مستعد لتوريد كميات كبيرة من الحبوب للأسواق الخارجية، وكذلك لنقل الأسمدة المحتجزة في الموانئ الأوروبية إلى الدول المحتاجة مجانا.
- بوتين أبلغ شولتس بعدم إحراز تقدم في إلغاء الحظر على صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية.
- بوتين كشف بالتفصيل عن التدابير المتخذة بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان حماية محطة زابوروجيه التي تتعرض لهجمات صاروخية مستمرة من أوكرانيا.