 
مباشر

يريفان: القوات الأذرية استأنفت القصف والهجوم على الحدود

أخبار العالم

يريفان: القوات الأذرية استأنفت القصف والهجوم على الحدود
AP
صورة من فيديو نشرتها الدفاع الأرمنية لما قالت إنه عبور جنود أذريين للحدود في 13 سبتمبر خلال النزاع المسلح الأخير بين البلدين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tssg

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن القوات الأذربيجانية بدأت صباح الأربعاء باستخدام المدفعية وقذائف الهاون وأنواع أخرى من الأسلحة على عدة محاور على الحدود بين البلدين.

إقرأ المزيد
أذربيجان: حققنا كل أهدافنا على الحدود مع أرمينيا
أذربيجان: حققنا كل أهدافنا على الحدود مع أرمينيا

وأشارت الدفاع الأرمنية في بيان لها إلى أن الأوضاع ظلت متوترة على الحدود الأرمنية – الأذربيجانية طوال الليلة، وأن القوات الأذربيجانية استخدمت طائرة بدون طيار على محور بلدة جيرموك.

وتابع البيان: "منذ الساعة 8:00 صباحا، استخدم العدو المدفعية وقذائف الهاون والأسلحة الصغيرة من العيار الثقيل، وبدأت العمليات الهجومية في اتجاه جيرموك وقرية فيرين شورجا".

وأمس أعلنت باكو أن قواتها "صدت الاستفزازات التي نفذتها أرمينيا" على الحدود و"حققت كل أهدافها".

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بالتسبب في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت على الحدود بين البلدين ليلة الثلاثاء والتي أودت بأروح نحو 100 شخص من الجانبين.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا