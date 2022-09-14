يريفان: القوات الأذرية استأنفت القصف والهجوم على الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن القوات الأذربيجانية بدأت صباح الأربعاء باستخدام المدفعية وقذائف الهاون وأنواع أخرى من الأسلحة على عدة محاور على الحدود بين البلدين.

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وأشارت الدفاع الأرمنية في بيان لها إلى أن الأوضاع ظلت متوترة على الحدود الأرمنية – الأذربيجانية طوال الليلة، وأن القوات الأذربيجانية استخدمت طائرة بدون طيار على محور بلدة جيرموك.

وتابع البيان: "منذ الساعة 8:00 صباحا، استخدم العدو المدفعية وقذائف الهاون والأسلحة الصغيرة من العيار الثقيل، وبدأت العمليات الهجومية في اتجاه جيرموك وقرية فيرين شورجا".

وأمس أعلنت باكو أن قواتها "صدت الاستفزازات التي نفذتها أرمينيا" على الحدود و"حققت كل أهدافها".

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بالتسبب في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت على الحدود بين البلدين ليلة الثلاثاء والتي أودت بأروح نحو 100 شخص من الجانبين.

المصدر: "تاس"