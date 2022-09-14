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مقتل 4 مدنيين جراء قصف أوكراني على قرية غولموفسكويه

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مقتل 4 مدنيين جراء قصف أوكراني على قرية غولموفسكويه
Sputnik
أرشيف
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أفاد عمدة مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، إيفان بريخودكو، بمقتل 4 أشخاص نتيجة إصابة مباشرة بقذيفة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيا في قرية غولموفسكي بالجمهورية.

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وكتب بريخودكو في صفحته على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "وفق المعلومات المدققة، قتل اليوم 4 مدنيين في قرية غولموفسكي نتيجة إصابة مباشرة بقذيفة أوكرانية لمبنى سكني في شارع بولنيتشنايا منزل رقم 16".

وتقع قرية غولموفسكي على بعد 16 كيلومترا شمال شرقي مدينة غورلوفكا التي تعد واحدة من أكبر التجمعات السكنية بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي

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