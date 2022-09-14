اندلاع حريق غابات في جنوب تركيا
اندلع حريق غابات في منتجع موغلا بجنوب تركيا الليلة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية صباح اليوم الأربعاء.
وقالت قناة TRT Haber التلفزيونية: "اندلع حريق غابة في منطقة العلا في موغلا، وتهدد النيران التي تزداد شدة تحت تأثير الرياح، بعض المناطق السكانية".
وذكرت القناة أن عشرات السيارات والفرق للإطفاء، إضافة إلى 5 جرافات وحوالي 100 عامل غابات من دائرة الغابات الإقليمية في موغلا، يشاركون في مكافحة النيران.
Son Dakika... Muğla Gökova'daki yangına havadan müdahale başladı #SONDAKİKAhttps://t.co/D2OZNa5FRppic.twitter.com/aCUvaHDagO— Haber Global (@HaberGlobal) September 14, 2022
Muğla Gökova yanıyor maalesef... pic.twitter.com/USxZuCuly8— Hamza Hurşit (@Birrgarippadam) September 14, 2022
Muğla’daki orman yangınında alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor #SONDAKIKAhttps://t.co/7H6wtB5YE4pic.twitter.com/GlXgtmr9Hr— Gaziantep Olay (@GaziantepOlay) September 14, 2022
المصدر: وكالات