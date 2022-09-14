اندلاع حريق غابات في جنوب تركيا

اندلع حريق غابات في منتجع موغلا بجنوب تركيا الليلة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية صباح اليوم الأربعاء.

وقالت قناة TRT Haber التلفزيونية: "اندلع حريق غابة في منطقة العلا في موغلا، وتهدد النيران التي تزداد شدة تحت تأثير الرياح، بعض المناطق السكانية".

وذكرت القناة أن عشرات السيارات والفرق للإطفاء، إضافة إلى 5 جرافات وحوالي 100 عامل غابات من دائرة الغابات الإقليمية في موغلا، يشاركون في مكافحة النيران.

Muğla Gökova yanıyor maalesef... pic.twitter.com/USxZuCuly8 — Hamza Hurşit (@Birrgarippadam) September 14, 2022

المصدر: وكالات