إصابة شخص بانفجار "غامض" في جامعة بوسطن

قالت قناة CNN أمس الثلاثاء، إن شخصا واحدا على الأقل أصيب بجروج نتيجة انفجار "رزمة" في جامعة نورث إيسترن في بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

ونقلت القناة عن مصدر في إدارة الجامعة: "أصيب أحد العاملين في الجامعة بجروح طفيفة، وتم تقديم المساعدة الطبية له".

وأشارت القناة، إلى أن الشرطة المحلية تحقق في ظروف وملابسات الحادث.

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من جانبها، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن هيئات حماية القانون المحلية، أنه تم العثور على حزمة متفجرة أخرى شبيهة بالأولى.

ولم يتم تقديم أية تفاصيل ثانية عن الموضوع.

المصدر: تاس