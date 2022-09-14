وسائل إعلام: بلدان البلقان تدعو أردوغان لبحث إمدادات الغاز مع بوتين

أفادت صحيفة "Haberler.com" الإلكترونية أن زعماء بلدان البلقاء دعوا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لأن يبحث في لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إمدادات الغاز إلى بلدانهم.

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ونقلت الصحيفة عن وزير الزراعة التركي، وحيد كيريشجي، تصريحه حول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بلدان البلقان الأسبوع الماضي: "في البداية قمنا بزيارة إلى البوسنة والهرسك ثم إلى صربيا وكراوتيا. والاقتراح الذي طرحه رؤساء الدول والحكومات لكل الدول الثلاث وكذلك وزرائها على مستوى الحوار يقول: "من فضلك، ستكون في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الأسبوع المقبل (الجاري). من فضلك سلمه إلى بوتين. لديك علاقات جيدة مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، من فضلك أطلب منهما عدم تقليل زيت الوقود أو الغاز الذي سيزودانه في الشتاء القادم".

المصدر: نوفوستي