الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يحاول إخراج روسيا من منطقة ما وراء القوقاز

أعلن مدير الدائرة الرابعة لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، دينيس غونتشار، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إخراج روسيا من القوقاز ويتدخل في عمل موسكو مع باكو ويريفان.

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وقال غونتشار في حديث لوكالة "نوفوستي": "لقد قدم (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، كل التقييمات المبدئية للمحاولات غير الرسمية للاتحاد الأوروبي للتدخل في عملنا الثلاثي مع باكو ويريفان. وتجدر الإشارة إلى أن تنشيط بروكسل فيما يخص الوضع في جنوب القوقاز يتم في ضوء حملة العقوبات التي أطلقها الغرب ضد روسيا ووقف العمل المشترك في إطار مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي "لا يخفي أن هدفه الرئيسي هو إخراج روسيا من منطقة ما وراء القوقاز".

وأضاف: "هذه ألعاب جيوسياسية محصلتها الصفر ولا نلعبها. نعمل كل يوم اعتمادا على الاتصالات المباشرة بين زعمائنا ووزراء خارجيتنا والعلاقات التاريخية لدولنا وتشابك المصالح بهدف بناء مستقبل أكثر أمنا ورفاهية في منطقتنا المشتركة".

المصدر: نوفوستي