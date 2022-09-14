موسكو: تعمل على إحلال الاستقرار على الحدود الأرمنية- الأذربيجانية

قال دينيس غونشار مدير الدائرة الرابعة لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، إن موسكو على اتصال وثيق مع باكو ويريفان وتعمل لإحلال الاستقرار على الحدود بين البلدين.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نحن على اتصال وثيق مع أرمينيا وأذربيجان، نتخذ الاجراءات اللازمة للمساعدة في استقرار الوضع في اقرب وقت ممكن على الحدود بين هاتين الدولتين".

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وفي وقت سابق، أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجلس أمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي على خطوات روسيا لوقف التصعيد، ونزع فتيل التوتر على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

ويشار إلى أن الاشتباكات المسلحة، اندلعت على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ليلة الثلاثاء، وتبادل الطرفان الاتهامات بالاستفزازات.

المصدر: نوفوستي