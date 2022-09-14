شي يبدأ أول جولة خارجية له منذ اندلاع جائحة كورونا

أعلن في الصين أن الرئيس شي جين بينغ سيغادر في جولة يحط فيها في كازاخستان، قبل أن يتوجه إلى أوزبكستان لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في أول جولة خارجية له منذ اندلاع جائحة كورونا.

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، أن "شي جين بينغ يعتزم زيارة كازاخستان وأوزبكستان في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر".

واشارت إلى أن "شي سيقوم بالزيارتين بناء على دعوة من رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف".

وأكد أندري دينيسوف السفير الروسي لدى الصين، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الصيني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند يومي 15 و16 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي