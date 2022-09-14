مصدر: واشنطن تبحث فرض عقوبات على الصين لردعها عن تايوان

نقلت "رويترز" عن مصدر أمريكي قوله، إن "المسؤولين في واشنطن، يبحثون حزمة عقوبات على الصين في محاولة لمنع شي جين بينغ من السيطرة على تايوان وردعه عنها".

ووفقا للمصدر، فإن إدارة الجزيرة تناقش مع مسئولين أوروبيين أيضا فرض عقوبات على الصين، وطلبت منهم وضع خطة عمل يمكنهم تنفيذها إذا هاجمت بكين الجزيرة ومع ذلك أكد المصدر، أن ألمانيا "قلقة" لهذه الفكرة.

وبحسب الوكالة، فإن مناقشة العقوبات المحتملة بدأت بعد انطلاق العملية الروسية في أوكرانيا، لكنها أصبحت أكثر أهمية بعد المناورات الصينية في محيط الجزيرة مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إليها.

المصدر: نوفوستي