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البيت الأبيض: روسيا تمتلك قوات ضخمة تستطيع استخدامها في أوكرانيا وخارجها

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البيت الأبيض: روسيا تمتلك قوات ضخمة تستطيع استخدامها في أوكرانيا وخارجها
Sputnik
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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، أن روسيا تمتلك قوات عسكرية ضخمة جدا وقوية، يمكن استخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا، وخارجها.

وقال كيربي: "لقد واجهوا الكثير من المشاكل التي خلقوها في أوكرانيا، بدون أي شك. لكن روسيا قوة عسكرية كبيرة جدا وقوية للغاية".

وأضاف: "السيد بوتين لديه الكثير من القدرات العسكرية التي يمكن استخدامها ليس فقط في أوكرانيا، ولكن من المحتمل في أماكن أخرى".

المصدر: نوفوستي

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