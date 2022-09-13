البيت الأبيض: روسيا تمتلك قوات ضخمة تستطيع استخدامها في أوكرانيا وخارجها

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، أن روسيا تمتلك قوات عسكرية ضخمة جدا وقوية، يمكن استخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا، وخارجها.

وقال كيربي: "لقد واجهوا الكثير من المشاكل التي خلقوها في أوكرانيا، بدون أي شك. لكن روسيا قوة عسكرية كبيرة جدا وقوية للغاية".

وأضاف: "السيد بوتين لديه الكثير من القدرات العسكرية التي يمكن استخدامها ليس فقط في أوكرانيا، ولكن من المحتمل في أماكن أخرى".

المصدر: نوفوستي