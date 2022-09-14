بوتين يطلع "الأمن الجماعي" على الخطوات الروسية للتهدئة على الحدود الأرمنية الأذرية

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجلس أمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي على خطوات روسيا لوقف التصعيد، ونزع فتيل التوتر على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعضاء لجنة مجلس الأمن الجماعي على الخطوات العملية الإضافية التي اتخذها الجانب الروسي لنزع فتيل التوتر على الحدود الأذرية الأرمنية".

واقترح مجلس أمن المنظمة في اجتماع طارئ تشكيل فريق لتحليل الوضع على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، والوقوف على سبل التهدئة.

واندلعت اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ليلة الثلاثاء، وتبادل الطرفان الاتهامات بالاستفزازات.

المصدر: RT