واشنطن تدعو موسكو لاستغلال نفوذها ووقف التصعيد بين أذربيجان وأرمينيا

دعا متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس موسكو إلى استخدام نفوذها الكبير لدى أرمينيا وأذربيجان والتوسط بينهما لوقف التصعيد، مؤكدا أن التصعيد ليس في مصلحة روسيا.

وقال برايس: "ليس هناك شك في أن تصعيد الأعمال القتالية أو العنف المباشر بين أرمينيا وأذربيجان ليس في مصلحة روسيا. لا أحد مهتم ذلك".

وأضاف: "ليس هناك شك أيضا في أن لروسيا تأثير كبير على كل من أرمينيا وأذربيجان. لقد دعونا روسيا وندعوها لاستخدام هذا النفوذ بطريقة تساعد على تحقيق وقف الأعمال القتالية على نطاق أوسع وتخفيف حدة التوترات".

وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا في محادثات هاتفية مع الرئيس الأذري إلهام علييف للعودة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار بين باكو ويريفان.

واندلعت اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ليلة الثلاثاء، وتبادل الطرفان الاتهامات بالاستفزازات.

المصدر: نوفوستي