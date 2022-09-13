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واشنطن تنفي ممارستها أي أنشطة عسكرية في المختبرات البيولوجية الأوكرانية

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واشنطن تنفي ممارستها أي أنشطة عسكرية في المختبرات البيولوجية الأوكرانية
RT
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أكدت واشنطن مشاركتها في المؤتمر الذي دعت إليه روسيا دول اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في جنيف، حول المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا قبل العملية الروسية هناك.

وقدم الوفد الروسي خلال المؤتمر الذي شاركت فيه 89 دولة بيانات تؤكد مشاركة مختبرات أوكرانية في أنشطة مرتبطة بالبرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي.

وجاء ذلك بناء على بيانات قدمتها وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق تفيد بأن الولايات المتحدة أنفقت ما يزيد عن 200 مليون دولار لتطوير المختبرات البيولوجية الأوكرانية المشاركة في البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي.

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ونفت الولايات المتحدة وأوكرانيا الاتهامات الروسية ووصفتاها "بادعاءات سخيفة"، مؤكدتين التزامهما باتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية وأن التعاون بينهما يقتصر على النشاطات السلمية في مجال الصحة العامة والأمن البيولوجي ومكافحة الأمراض.

وطالب تشاو ليزكيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بتوضيح ماهية الأنشطة والفعاليات التي تمارسها المختبرات البيولوجية الأوكرانية بتمويل أمريكي.

المصدر: نوفوستي

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