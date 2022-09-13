"طالبان" تعلن القضاء على 40 متمردا في بنجشير

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية أنها نجحت في القضاء على 40 شخصا من "متمردي جبهة المقاومة الوطنية" في إقليم بنجشير شمالي البلاد، مركز المعارضة المسلحة لحكم "طالبان".

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر "تويتر" إنه "تم تنفيذ عملية تطهير واسعة النطاق ضد المتمردين في مناطق روخ ودارا وأفشار بإقليم بنجشير، قتل 40 شخصا من بينهم 3 قادة".

وأفاد بأنه "تم أسر نحو 100 شخص بينهم قيادي على قيد الحياة، وتم أيضا الاستحواذ على أسلحتهم"، موضحا أنهم "كانوا يريدون الإخلال بأمن الشعب".

إلا أن رئيس العلاقات الخارجية في "جبهة المقاومة الوطنية"، علي نظاري، قال لوكالة "فرانس برس" إن "طالبان تبالغ في عدد المقاتلين الذين قتلوا. فقط مجموعة صغيرة من قواتنا تم أسرها وقتلها من قبل طالبان"، مشددا على أن "قواتنا قاتلت بضراوة حتى آخر رصاصة".

المصدر: "أ ف ب"