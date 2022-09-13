واشنطن: النزاع بين أذربيجان وأرمينيا لا يمكن حله عسكريا

اعتبر منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، أن النزاع بين أذربيجان وأرمينيا لا يمكن حله عسكريا، مشيرا إلى أن واشنطن على اتصال مستمر مع باكو ويريفان.

وأعرب كيربي عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن استمرار الهجمات على طول الحدود، بما في ذلك القصف وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية.

وقال: "نحن على تواصل مع السلطات في أرمينيا وأذربيجان لفهم ما يمكننا القيام به لوقف العنف. الحل العسكري ليس الخيار المناسب لهذا الصراع".

وأضاف: "ندعو السلطات للامتناع عن أي عمل عسكري آخر، كما ندعو البلدين إلى استعادة قنوات الاتصال المباشرة الدبلوماسية والعسكرية والالتزام بالعملية الدبلوماسية لتجاوز الأزمة".

المصدر: تاس