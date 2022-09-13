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مادورو يهنئ بوتين على فوز حزب "روسيا الموحدة" في الانتخابات الإقليمية

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مادورو يهنئ بوتين على فوز حزب
AP
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هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء "بالفوز الساحق لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم في الانتخابات الإقليمية والبلدية.

وكتب مادورو على "تويتر": "باسم الشعب الفنزويلي، أهنئ الرئيس فلاديمير بوتين على الفوز الساحق لـ"روسيا الموحدة" في الانتخابات الإقليمية والبلدية مؤخرا".

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كما أشار مادورو إلى أن فوز "روسيا الموحدة" يؤكد دعم الحزب من قبل الشعب الروسي.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن الانتخابات التي شهدتها البلاد اليوم تؤكد دعم المواطنين الكبير للرئيس فلاديمير بوتين في قراره إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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