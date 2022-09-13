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ترودو يعلن 19 سبتمبر يوم حداد على الملكة إليزابيث في كندا (فيديو)

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ترودو يعلن 19 سبتمبر يوم حداد على الملكة إليزابيث في كندا (فيديو)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الـ19 من سبتمبر عطلة فيدرالية، ويوم حداد على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وأضاف ترودو  أن حكومته تعمل مع المقاطعات لجعلها عطلة وطنية.

وصرح قائلا: "سنعمل مع الأقاليم لنتوصل إلى اتفاق في هذا الأم.. لا تزال هناك بعض التفاصيل التي يتعين العمل عليها لكن الإعلان الحداد يوم الاثنين سيكون أمرا مهما، لذلك من جانبنا سنعلم الموظفين الفيدراليين أن يوم الاثنين سيكون يوم حداد".

وجاء هذا البيان بعد طول انتظار من الكنديين الذين تساءلوا ما إذا كان هناك يوم عطلة وطني يوم جنازة الملكة اليزابيث الثانية.

المصدر: وسائل إعلام كندية

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