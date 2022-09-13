استطلاع: غالبية الأمريكيين يعتبرون خطاب بايدن المناهض لـMAGA مثيرا للفتنة

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الأمريكيين يعتبرون خطاب الرئيس بايدن الذي قال فيه إن حركة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى تهيمن على الحزب الجمهوري"، أنه مثير للفتنة.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته جامعة "هارفارد"، قال 60% من الذي استطلعت آرائهم إن خطاب بايدن قسم البلاد وأوقفها، بينما قال 40% إن الخطاب وحد الأمة ودفعها إلى الأمام. وعارض الخطاب 56%، بينما قال 44% إنهم أيدوه.

واعتبر 54% من المستطلعين قالوا إن الخطاب "كان مثالا للترويج للخوف"، بينما قال 46% إن مخاوف بايدن التي أعرب عنها في الخطاب "مبررة".

يذكر أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر وشمل 1885 ناخبا مسجلا.

المصدر: The Hill