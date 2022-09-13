وفد "حماس" يستكمل مباحثاته مع المسؤولين الروس في موسكو

التقى وفد حركة حماس خلال زيارة يجريها إلى موسكو بقيادة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، عددا من المسؤولين الروس.

حيث التقى الوفد كلا مع السيد ليوند سلوتسكي رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في الدوما والسيد غريغوري كاراسين رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي.

وجرى خلال اللقاءات تبادل الآراء حول الواقع الفلسطيني والمستجدات الإقليمية والدولية.

كما أكد الوفد على أهمية العلاقة الاستراتيجية مع روسيا بوزنها الإقليمي والدولي تمت الإشارة إلى ضرورة استمرار التشاور حول القضايا المختلفة.

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يذكر أن زيارة الوفد الفلسطيني إلى موسكو جاءت بناء على دعوة رسمية وجهت لقيادة الحركة.

حيث سيتم خلال هذه الزيارة طرح عدد من الملفات منها الدور الروسي في المساهمة بتخفيف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وبحث إمكانية الاستفادة من الحضور الروسي في المحافل الدولية لدعم الموقف والقضية الفلسطينية.

المصدر: وكالات