كييف تعرب عن خيبة أملها في ألمانيا

تحدث وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا عن إشارات مخيبة للآمال من ألمانيا لعدم تزويد جيش بلاده بالدبابات والمدرعات.

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وكتب على "تويتر": "إشارات مخيبة للآمال من ألمانيا، بينما تحتاج أوكرانيا الآن إلى دبابات ليوبارد ومجنزرات ماردر".

وأردف قوله: "لا توجد حجة عقلانية واحدة حول سبب عدم توفير هذه الأسلحة، فقط مخاوف وأعذار مجردة.. ما الذي تخافه برلين ولا تخافه كييف؟".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد أعلن أن برلين لن تتخذ أي خطوات أحادية الجانب في إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، ولن تعمل في هذا الاتجاه إلا بالتعاون مع حلفائها.

وردا على سؤال صحفي حول خطط لنقل دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا، قال شولتس: "سنبقى متمسكين بموقف الحكومة الألمانية، وسنحافظ على موقفنا في المستقبل خاصة وأننا لن نتخذ أي خطوات أحادية الجانب".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية