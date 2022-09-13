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تعاون مشترك بين الصين وكازاخستان في مواجهة المخاطر الإقليمية

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تعاون مشترك بين الصين وكازاخستان في مواجهة المخاطر الإقليمية
RT
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أعرب الرئيس الصيني شين جين بينغ، عن استعداد بلاده للعمل مع كازاخستان على تعزير التعاون في مجال الأمن والدفاع بين البلدين، لمواجهة المخاطر والتحديات المشتركة.

وأضاف أنه على الطرفين اتخاذ موقف واضح ضد المخاطر التي تهدد الأمن الإقليمي.

جاء هذا التصريح قبيل زيارة شي، المقررة هذا الأسبوع إلى كازاخستان وأوزبكستان، حيث سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند عاصمة أوزبكستان.

وتضم المنظمة روسيا والصين والهند وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان.

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المصدر: أ ف ب

 

 

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