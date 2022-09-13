البابا يشيد بقرار كازاخستان إلغاء عقوبة الإعدام

أكد البابا فرانسيس أن قرار كازاخستان إلغاء عقوبة الإعدام، يمنح الكثير من الأمل في الحياة.

وشكر البابا نور سلطان على إلغاء عقوبة الإعدام ورفضها الأسلحة النووية وعلى حقيقة أن الناس من جنسيات ومعتقدات مختلفة يعيشون بسلام على الأراضي الكازاخستانية.

وقال البابا في نور سلطان خلال اجتماعه مع الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف: "أود أن أعرب عن امتناني الكبير لك لأنك ألغيت عقوبة الإعدام، ومن ثم أعطيت الأمل بالحياة للعديد من البشر".

أكد البابا على وجود حرية الفكر وحرية التعبير في كازاخستان.

المصدر: نوفوستي