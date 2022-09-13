بكين تكشف تفاصيل هجمة سيبرانية شنتها "NSA" على جامعة صينية

نشرت الصين اليوم الثلاثاء، تقارير تحقيق للكشف عن تفاصيل الهجمات السيبرانية التي شنتها وكالة الأمن القومي الأمريكية "NSA" ضد جامعة صينية.

وقال المركز الوطني الصيني للاستجابة الطارئة لفيروسات الحاسبات، إن 41 نوعا من الأسلحة السيبرانية استخدمت من قبل مكتب عمليات الاختراق الخاصة التابع لوكالة الأمن القومي الأمريكية، خلال الهجمات السيبرانية التي تم الكشف عنها مؤخرا ضد جامعة شمال غربي الصين للعلوم التطبيقية.

وأضاف أن السلاح السيبراني للشم والسرقة "Suctionchar" يعتبر أحد أكثر الأسلحة التي استخدمت بشكل مباشر وأدت إلى سرقة كم كبير من البيانات الحساسة، مبينا أن هذا السلاح يستطيع سرقة الحسابات وكلمات المرور لمجموعة متنوعة من خدمات الإدارة عن بعد وخدمات نقل الملفات على الخوادم المستهدفة، نظرا لكونه شديد التخفي وقابل للتكيف مع البيئة.

وأشار الخبراء الى أنه يمكن لمكتب عمليات الاختراق الخاصة توجيه "Suctionchar" لاستهداف الخوادم بمساعدة منصة سلاح مهاجمة الثغرات الأمنية "Acid Fox" و "NOPEN Trojan" وأسلحة سيبرانية أخرى لها القدرة على مهاجمة الثغرات الأمنية والسيطرة المستمرة على الخوادم المصابة.

وأنه بمجرد الحصول على أسماء المستخدمين وكلمات المرور، فإنه يمكن لمكتب عمليات الاختراق الخاصة استخدامها في اختراق خوادم وأجهزة شبكات أخرى لسرقة الملفات أو توجيه أسلحة سيبرانية أخرى.

وذكر تقرير منفصل نشرته شركة "بكين تشيآن بانقو" المحدودة للتكنولوجيا المعملية، أن الولايات المتحدة شنت هجمات سيبرانية عشوائية في أنحاء العالم، مبنيا أنه تم اختراق 64 نظاما في الصين، و32 نظاما في اليابان و30 في جمهورية كوريا و16 في ألمانيا.

المصدر: "شينخوا"