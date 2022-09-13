إعلان تشارلز الثالث ملكا لإقليم أنتاركتيكا البريطاني

في حفل بمدينة روثيرا، عاصمة إقليم أنتاركتيكا البريطاني، تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكا على الإقليم، وفقا لتقارير "سكاي نيوز".

King Charles III was proclaimed as the new Monarch in the British Antarctic Territory at a ceremony at Rothera pic.twitter.com/BQCLVCou6Q — BAT Government (@GovBAT) September 13, 2022

يأتي ذلك في ظل عدم وجود حكومة محلية رسمية في المنطقة، حيث تم تشكيل الإقليم الخارجي في مارس من عام 1962.

إقليم أنتاركتيكا البريطاني هو إقليم لما وراء البحار تطالب به المملكة المتحدة منذ أكثر من 100 عام، وفي الوقت الحاضر يشمل هذا القطاع من القارة القطبية الجنوبية جزر شيتلاند الجنوبية، وجزر أوركني الجنوبية، وشبه جزيرة أنتاركتيكا، وساحل بحر ويديل، إضافة إلى أراضي أنتاركتيكا الواقعة في الجنوب.

المصدر: سكاي نيوز