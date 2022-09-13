طهران تنفي وجود فجوة معلوماتية بعمليات الرقابة على برنامجها النووي

نفى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كماوندي، "ادعاء مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود فجوة معلوماتية فيما يتعلق بعمليات الرقابة على برنامجنا النووي".

وشدد كماوندي على أن "هذا الادعاء يفتقد لأي أساس قانوني"، مؤكدا أن "إيران تعاونت بصورة تامة وقدمت المعلومات وردت على أسئلة الوكالة بشأن المواقع الثلاثة المزعومة كما عقدنا جلسات لمناقشة الموضوع وإزالة الغموض عنه".

وقال: "لا يجوز للوكالة أن تحكم بناء على وثائق لفقها الكيان الصهيوني وتم تقديمها للوكالة لأغراض سياسية محددة"، معتبرا أن "الأحكام التي تصدرها الوكالة الذرية لا تتوافق مع مبدأ الحيادية والمهنية".

وأوضح كماوندي أن "خفض التزاماتنا شمل فقط التعهدات في الاتفاق النووي والعودة عنه يستلزم رفع العقوبات والتزام جميع الأطراف بتعهداتهم".

المصدر: RT