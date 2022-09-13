بوريل يناقش مع كوليبا تكوين بعثة أوروبية لتدريب القوات الأوكرانية

ناقش رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مع وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إنشاء بعثة تدريب للاتحاد الأوروبي لتدريب القوات الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن الخدمة الخارجية الأوروبية: "ناقش بوريل مع كوليبا، موضوع الدعم البالغ 2.6 مليار يورو الذي قدمه بالفعل الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق السلام. وناقش الجانبان كذلك العمل بخصوص البعثة الأوروبية المحتملة لتدريب القوات الأوكرانية. وخلال اللقاء أشار بوريل إلى الجهود المكثفة التي تبذل حاليا لتحديد المعايير الفنية لهذه البعثة وذلك بالتعاون مع القوات الأوكرانية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبعض الشركاء".

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في نهاية أغسطس، قال بوريل إن وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي أقروا خلال اجتماع غير رسمي في براغ، بدء العمل لتحديد معايير بعثة التدريب المقبلة للجيش الأوكراني.

من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، أن الاتحاد الأوروبي لا يفكر في عواقب تقديم المساعدة العسكرية إلى سلطات كييف.

وشدد على أن بروكسل مصممة على إطالة أمد النزاع وبالتالي تعريض الأمن في القارة بأكملها للخطر.

المصدر: نوفوستي