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مصرع مدنيين جراء قصف أوكراني على لوغانسك

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مصرع مدنيين جراء قصف أوكراني على لوغانسك
Globallookpress Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency
صورة أرشيفية
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بجروح بعد أن أطلق الجيش الأوكراني النار من راجمات الصواريخ "هيمارس" على مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وتم تسجيل واقعة القصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في تمام الساعة 12:02 بتوقيت موسكو، حيث قام الجيش الأوكراني بإطلاق أربع صواريخ باستخدام راجمات "هيمارس"، ووفقا للمعلومات الأولية، فقد وقع ثلاثة ضحايا مدنيين للقصف.

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المصدر: نوفوستي

 

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