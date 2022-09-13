موسكو: لندن وواشنطن تحاولان إخفاء معلومات حول الأنشطة البيولوجية في أوكرانيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أن لندن وواشنطن تحاولان أن "تخفيا تحت السجادة" معلومات حول الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.

وشدد ريابكوف في مؤتمر صحفي في موسكو، اليوم الثلاثاء، على أن روسيا في حديثها عن النشاط الخطير للمختبرات البيويوجية الأمريكية في أوكرانيا لا تحاول "صرف الانتباه عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وردا على سؤال لصحفي بريطاني بهذا الخصوص أجاب الدبلوماسي الروسي: "نتحدث عما تم العثور عليه في المختبرات المعنية والوثائق التي قمنا بجمعها خلال العملية العسكرية الخاصة على مدى نصف سنة، بل وأكثر من ذلك. لذلك لا أوافقك على مصطلحك أي "صرف الانتباه"، بل بالعكس.. الحديث يدور هنا عن جذب انتباه متواصل ومقصود إلى مشكلة جدية للغاية يريد زملاؤنا في لندن وواشنطن "كنسها إلى تحت السجادة" وإخفاءها وإظهارها أنها ببساطة مفتعلة وما هي إلا عنصر من "استراتيجية التضليل" الروسية"، حسب رأيكم.

المصدر: نوفوستي