وصول البابا فرنسيس إلى كازاخستان

وصل البابا فرنسيس اليوم الثلاثاء إلى نور سلطان عاصمة كازاخستان في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها في مؤتمر بين الأديان.

وحطت طائرة البابا قرابة الساعة 11,15 بتوقيت غرينيتش وتوجه البابا إلى القصر الرئاسي للاجتماع مع الرئيس قاسم جومارت توكايف.

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ومن المنتظر أن يلقي أول خطاب له أمام السلطات والسلك الدبلوماسي مساء اليوم.

والبابا البالغ من العمر 85 عاما، والذي يتنقل في كرسي متحرك بسبب آلام في الركبة، سيشارك في قمة مشتركة بين الأديان في نور سلطان (أستانا سابقا) بين 13 و15 سبتمبر بحضور حوالى مئة وفد من نحو خمسين بلدا.

المصدر: أ ف ب