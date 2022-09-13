أرمينيا تدعو لعقد جلسة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

أفاد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأرمنية بأن يريفان بادرت بعقد جلسة للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ضوء التطورات الأخيرة على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

إقرأ المزيد

وقال المكتب، اليوم الثلاثاء: "بمبادرة من الجانب الأرمني ستتم في الساعة 19:00 من اليوم الثلاثاء (بتوقيت يريفان) جلسة خاصة للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلن قصر الإليزيه أن باريس ستعرض المواجهات العنيفة التي وقعت الليلة الماضية على الحدود بين أرمينيا وأذربيجانعلى مجلس الأمن الدولي.

المصدر: تاس