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معاهدة الأمن الجماعي: لا يجوز استخدام القوة على حدود أرمينيا وأذربيجان

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معاهدة الأمن الجماعي: لا يجوز استخدام القوة على حدود أرمينيا وأذربيجان
Sputnik
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قال فلاديمير زينيتدينوف السكرتير الصحفي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن المنظمة تعتبر استخدام القوة المسلحة على حدود أرمينيا وأذربيجان، أمرا غير مقبول.

وتشدد المنظمة على ضرورة استخدام الأساليب والاتفاقيات السياسية والدبلوماسية لحل الخلافات والنزاع.

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وأضاف: "نحن نعتبر استخدام القوة أمرا غير مقبول. ولتسوية الخلافات وحل التناقضات، يجب استخدام الأساليب والاتفاقيات السياسية والدبلوماسية حصرا، وبالذات المنصوص عليها في بيانات قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا بتاريخ 9 نوفمبر 2020 و 11 يناير و 26 نوفمبر 2021 ".

وأعربت المنظمة، عن عميق تعازيها لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

المصدر: نوفوستي

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