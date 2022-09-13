اندلاع حريق بحقل شادكان النفطي في إيران

أفاد قباد ناصري، الرئيس التنفيذي لشركة مارون للنفط والغاز في إيران، باندلاع حريق في حقل شادكان النفطي، اليوم الثلاثاء.

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وأوضح قباد ناصري قائلا: "في الساعة 6:20 (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم، اندلع حريق بسبب تلاعب مجهولين بإحدى الآبار في حقل شادكان النفطي، وتمت السيطرة على الحريق فورا".

وأضاف ناصري: "عمليات الصيانة والتصليح بدأت في الحقل ولا توجد أي مشكلة حاليا"، لافتا إلى أن "التحقيقات جارية لتعيين حجم الأضرار، وأنه سيتم الإعلان عن نتائجها خلال الـ24 ساعة القادمة"، حيث قال: "هذا البئر النفطي سيعود قريبا إلى الإنتاج".



ويقع حقل شادكان في جنوب شرق مدينة أهواز، وهو مجمع تكرير وفصل المنتجات النفطية بطاقة إنتاجية قدرها 110 آلاف برميل يوميا، ولم يكن للحريق المذكور أي تأثير على الطاقة الإنتاجية لهذا الحقل.

المصدر: "العالم"