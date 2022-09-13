لافروف وبعض مرافقيه يحصلون على تأشيرة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

قال مصدر في الخارجية الروسية، إن الجانب الأمريكي أصدر تأشيرات لوزير الخارجية سيرغي لافروف، وبعض الشخصيات المرافقة له، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف المصدر: "اليوم صدرت التأشيرات للوزير لافروف ولبعض المرافقين له".

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وتابع المصدر القول: "نتوقع إصدار التأشيرات لبقية أعضاء الوفد، وكذلك الحل العاجل للقضايا اللوجستية، نظرا لقيود العقوبات غير القانونية من قبل الولايات المتحدة، مما يعرقل مسائل تنقل ووصول الدبلوماسيين والممثلين الروس للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

من جانبه شدد ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما، على أنه إذا لم تصدر الولايات المتحدة هذه التأشيرات، فيجب الدعوة إلى نقل مقر الأمم المتحدة من أراضي هذه الدولة.

وأكد على أنه يمكن العثور على مؤيدين لهذا الإجراء بين أعضاء مجلس الأمن الدولي.

ويشار إلى أنه سيتم افتتاح الدورة الـ 77 الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء - وسيتعين على رئيسها الهنغاري تشابا كوروسي، العمل مع وجود عدد من التحديات: النزاع في أوكرانيا، وكذلك الأزمات العالمية، بما في ذلك الغذاء والطاقة والوقود.

المصدر: نوفوستي