بعد شراء مسيرات "بيرقدار".. قرغيزستان تفتتح أول قاعدة للمسيرات على أراضيها (فيديو)

افتتح رئيس قرغيزستان صدر جباروف اليوم الثلاثاء قاعدة للطائرات بدون طيار تابعة لحرس الحدود الوطني، حسبما أفادت الرئاسة القرغيزية.

وستؤدي هذه القاعدة، التي تعتبر الأولى من نوعها في البلاد، المهام الأساسية للدفاع الجوي للقوات البرية وغيرها من وحدات القوات المسلحة القرغيزية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك – قرغيزستان" أن مسيرات "بريقدار" سيقودها ضباط في حرس الحدود التابع للجنة الدولة للأمن القومي، خضعوا للتدريب المناسب.

إقرأ المزيد

وأعلنت الرئاسة القرغيزية في ديسمبر الماضي وصول دفعة من مسيرات "بيرقدار تي بي 2" إلى البلاد، في إطار صفقة بين بشكيك وأنقرة، لتصبح قرغيزستان أول دولة بين أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي تشتري هذه الطائرات.

يذكر أن بشكيك سبق أن اشترت أيضا حوالي 12 طائرة مسيرة روسية بدون طيار من طراز "أورلان".

المصدر: "سبوتنيك – قرغيزستان"