كينيا.. سقوط جرحى في تدافع بملعب قبيل أداء الرئيس اليمين الدستورية

أفادت وسائل إعلام محلية في كينيا بأن عدة أشخاص أصيبوا بجروح اليوم الثلاثاء إثر محاولة حشد اقتحام ملعب نيروبي حيث سيؤدي الرئيس الكيني الجديد وليام روتو اليمين الدستورية.

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وذكر أن مئات الأشخاص حاولوا تسلق البوابات المحيطة بملعب "كاساراني" المجمع الذي يتسع لستين ألف شخص، وكان امتلأ عند الفجر.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية محلية، تجمع مئات الأشخاص أمام أحد المداخل وسقوط عشرات فوق بعضهم البعض، فيما نقل رجال إنقاذ جرحى وبدا أن الوضع يتجاوز قدرة الشرطة.

وكتب المتحدث باسم الشرطة الكينية برونو شيوسو على "تويتر"، يقول بهذا الشأن: "منذ الساعة الخامسة كان الملعب ممتلئا"، ما شجع السكان على متابعة حفل تنصيب الرئيس الجديد "من منازلهم المريحة".

يشار إلى أن وليام روتو يؤدي يوم الثلاثاء اليمين الدستورية ليصبح رسميا خامس رئيس لكينيا بعد عدة أسابيع من جدل تلى انتخابات شهدت منافسة حادة في بلد يعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة.

المصدر: أ ف ب