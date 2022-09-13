تشاووش أوغلو: على أرمينيا أن تتوقف عن الاستفزاز والتركيز على مفاوضات السلام

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه بحث مع نظيره الأذربيجاني، وجيهون بيرموف، الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، داعيا يريفان للتركيز على مفاوضات السلام.

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وكتب تشاووش أوغلو في صفحته على "تويتر": "بحثنا مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف الاستفزازات الأرمنية على الحدود الأرمنية الأذربيجانية. ويجب على أرمينيا أن تتوقف عن الاستفزازات. يجب عليها التركيز على مفاوضات السلام والتعاون في إطار الاتفاقية التي توصلت إليها مع أذربيجان".

وفي الليلة الماضية اندلعت اشتباكات مسلحة على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد. وذكرت يريفان أن الجيش الأذربيجاني قصف أراضيها بالمدفعية والمسيرات، في حين أعلنت باكو أن العسكريين الأرمنيين أطلقوا النار على مواقع الجيش الأذربيجاني، مما أسفر عن وقوع اشتباكات.

المصدر: نوفوستي