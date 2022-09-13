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قائد الجيش المغربي يصل إلى تل أبيب وأدرعي يغرد

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قائد الجيش المغربي يصل إلى تل أبيب وأدرعي يغرد
Gettyimages.ru
المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفاروق بلخير، أرشيف
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وصل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفاروق بلخير، اليوم الثلاثاء، إلى تل أبيب وسط مراسم استقبال من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

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وفي تعليقه على هذه الزيارة كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدراعي، في صفحته على "تويتر": "في حين يصدح النشيد الوطني المغربي في مقر قيادة الأركان العامة الإسرائيلية إلى جانب النشيد الوطني الإسرائيلي على وقع رفرفة علمي الدولتين نتأكد أننا دخلنا مرحلة عنوانها الانفتاح والسلاح والمستقبل ينبئ أملا وازدهارا".

وتأتي هذه الزيارة بعد شهرين من زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى المغرب في يوليو الماضي وصفها بأنها "فريدة من نوعها".

المصدر: تويتر

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