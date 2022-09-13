الدفاع التركية: 7 سفن أخرى غادرت موانئ أوكرانيا وفقا لصفقة الحبوب

قالت وزارة الدفاع التركية، إن 7 سفن أخرى غادرت موانئ أوكرانيا، في إطار اتفاقية الحبوب الموقعة بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة، في تغريدة على تويتر: "في إطار صفقة الحبوب، ومع حلول صباح اليوم خرجت 7 سفن أخرى محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية".

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يذكر أن اتفاقية الحبوب التي وقعت في اسطنبول في 22 من يوليو الماضي، نصت على تشكل تحالف رباعي يتكون من كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، لتفتيش سفن الحبوب الصادرة من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود ( ومن ضمنها أوديسا)، بهدف منع تهريب الأسلحة.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أنه يتم بشكل فاضح انتهاك واستغلال صفقة الحبوب التي أبرمت في إسطنبول، مشيرا إلى أن معظم المواد الغذائية التي يتم تصديرها من الموانئ الأوكرانية بيعت إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولم تصل إلى البلدان التي هي بحاجة إليها.

المصدر: نوفوستي